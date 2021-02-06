В Марий Эл планируют создать голосовой помощник на марийском языке

ТАСС, 6 февраля. Ученые Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В. М. Васильева совместно с коллегами из Поволжского государственного технологического университета (Волгатех) запустят цифровой проект по сохранению и развитию марийского языка, в частности по изучению билингвального мышления детей. Предполагается, что результаты исследования лягут в основу создания голосового помощника на марийском языке, сообщили ТАСС в университете.

"Один из основных проектов - это "Исследование особенностей построения ассоциативных и когнитивных моделей билингвального восприятия на примере марийского фольклора". В принципе, в своей рабочей группе мы говорим о создании марийской "Алисы", - отметили сотрудники университета, пояснив, что работа над проектом будет начата в 2021 году.

В рамках исследования планируется читать сказки тем детям, которые с рождения изучали одновременно марийский и русский языки. В это время будет проводиться изучение мозговой активности ребенка.

"[Наша] рабочая гипотеза, что на одном из языков мозговая реакция будет несколько отличаться. Может быть, разная доля мозга работать, может быть, те же самые, но будет более яркая реакция, например, на родном языке. Есть такое понятие, как логика семантических связей. То есть за одним словом обязательно должно быть другое. Построение таких семантических моделей марийского языка - это основа для интеллектуальных помощников, ассистентов", - пояснили в университете.

По словам сотрудников Волгатеха, исследование можно будет применить для решения многих практических задач. Например, пожилым людям, преимущественно говорящим на марийском языке, голосовой ассистент может помочь со звонками в службу спасения, а также в освоении современных технологий в целом. Как отметили в марийском НИИ, в данный момент уже ведется работа по созданию базы с образцами марийской речи, она необходима для формирования системы распознавания речи и других продуктов, использующих речевые технологии.

Марийский язык входит в группу финно-угорских языков. Он распространен главным образом в республиках Марий Эл и Башкортостан. В нем различают луговосточный марийский, горномарийский и северо-западный марийский языки. Первые два наряду с русским языком являются государственными языками Республики Марий Эл.