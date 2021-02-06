Наследный принц Дубая встретился с Павлом Дуровым

ТАСС, 6 февраля. Наследный принц Дубая (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум провел в субботу встречу с создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте премьер-министра страны.

"Технологии формируют будущее. <...> Мы очень рады встретиться с теми, кто отвечает за этот важный сектор, для обсуждения и определения путей, посредством которых объединяющее нас конструктивное сотрудничество может быть поднято на более высокий уровень", - сказал шейх Хамдан.

Дуров в свою очередь выразил признательность собеседнику за вклад в создание динамичного технологического общества. "Дубай - это город будущего, который обеспечил привлекательный климат для развивающихся компаний благодаря развитой инфраструктуре и гибкому законодательству, что сделало его важным центром для талантов разных национальностей и для новых компаний в различных секторах, которые стремятся к росту", - отметил он.

Количество скачиваний и установок Telegram достигло отметки в 63 млн, что почти в четыре раза больше аналогичных показателей января 2020 года. Наибольший рост пришелся на Индию и Индонезию. На втором месте расположилась социальная сеть TikTok (62 млн загрузок). В пятерку лидеров также входят Signal, Facebook и WhatsApp. При этом Telegram с большим отрывом от конкурентов лидировал в Google Play, но в цифровом магазине Apple занял только четвертое место. Тем не менее, на общем лидерстве созданного Дуровым мессенджера это не отразилось.