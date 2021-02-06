В Литве заявили, что не будут запрещать авиасообщение с Великобританией

ВИЛЬНЮС, 6 февраля. /ТАСС/. Литва не намерена отменять в связи с опасностью распространения британского штамма коронавируса авиационное сообщение с Великобританией. Об этом сообщил в субботу министр коммуникаций и транспорта республики Марюс Скуодис.

"Литва выбрала альтернативный вариант: не запрещать, но еще более усилить контроль с привлечением к нему сотрудников Службы охраны государственной границы", - написал он на своей странице в Facebook.

В пользу такого решения глава ведомства привел два аргумента. "Количество полетов и пассажиров на этом направлении резко уменьшилось, некоторые самолеты прибывают почти пустыми", - отметил он. Во-вторых, по словам министра, односторонний запрет можно обойти. "В ту же Латвию, [которая отметила авиасообщение с Великобританией], можно прилететь через другие страны с пересадками", - утверждал Скуодис.

Литва уже закрывала авиационное сообщение с Великобританией в связи с распространением на Британских островах нового штамма коронавируса с 21 декабря 2020 года до 1 января.

Прибывающих обязали представить результат теста на коронавирус, который должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до прибытия в Литву, или пройти такой тест сразу после прилета. В любом случае пассажиры должны были 10 дней находиться на самоизоляции.