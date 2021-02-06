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Рэпер Слава КПСС сообщил о своем задержании за участие в несогласованной акции

Его повезли в отделение полиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Российский рэп-исполнитель Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, сообщил, что его задержали за участие в несанкционированной акции.

"Задержали за участие в митинге. Еду в отделение", - написал он в субботу на своей странице в Twitter.

В Санкт-Петербурге несогласованные акции прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля. Власти города и правоохранительные органы неоднократно предупреждали об ответственности за организацию таких акций и участие в них.

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РоссияСанкт-Петербург
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