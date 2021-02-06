В Хорватию прибыла первая партия вакцины AstraZeneca

ЗАГРЕБ, 6 февраля. /ТАСС/. Первая партия вакцины от коронавируса нового типа британско-шведской компании AstraZeneca из 16,8 тыс. доз в субботу прибыла в Хорватию. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства республики Марко Милич.

"В Хорватию в субботу поступили первые 16,8 тыс. доз вакцины AstraZeneca, которые с понедельника будут распространены по стране для вакцинации граждан", - приводит слова Милича государственное информационное агентство HINA.

В Хорватском институте общественного здравоохранения в пятницу сообщили, что в течение февраля в страну должны поступить 150 тыс. доз препарата AstraZeneca.

Кампания по вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции, в ходе которой к настоящему времени привились порядка 55 тыс. жителей Хорватии, началась в стране 27 декабря 2020 года. На первом этапе в страну поступила партия из 9 750 доз препарата Pfizer и ее германского партнера BioNTech. В общей сложности власти осуществили предзаказ 5,9 млн доз вакцин производителей Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и CureVac.

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Хорватии с начала распространения инфекции составило 235 126.