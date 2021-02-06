В Африке число умерших из-за коронавируса превысило 94 тыс.

ПРЕТОРИЯ, 6 февраля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 3 645 017, увеличившись за последние сутки на 17 575. Об этом сообщило в субботу региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в регионе за 24 часа возросло на 590, до 94 204. Выздоровели 3,1 млн человек.

Больше всего инфицированных и умерших выявлено в ЮАР - 1 470 516 и 45 902 соответственно. В Египте зафиксировано 9 560 летальных исходов, отмечены 168 597 случаев заражения. В Марокко из-за коронавируса умерли 8 368 человек.

В странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Эфиопия (140 883 и 2 136 соответственно), Нигерия (137 654 и 1 641) и Кения (101 534 и 1 776).