ОНК заявила об отсутствии серьезных нарушений в содержании задержанных в ЦВСИГ в Сахарово

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Члены Общественный наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы не выявили серьезных нарушений в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово. Об этом ТАСС рассказал председатель комиссии Георгий Волков.

"В субботу мы решили посетить ЦВСИГ в Сахарово. После передачи вещей спецприемнику посетили в случайном порядке ряд камер, в среднем содержатся в них от четырех до 10 человек. У каждого свое отдельное спальное место. Общий стол для приема пищи, имеются телефоны для связи с родственниками и близкими. Переполненности учреждения выявлено нами не было. Мелкие недочеты были устранены на месте. Серьезных нарушений нами выявлено не было", - сказал он.

В свою очередь член ОНК Валерия Лоскутова рассказала ТАСС, что передала в центр книги, несколько коробок лекарств, средства гигиены.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о том, что в ЦВСИГ не соблюдаются нормы площади содержания людей, а также имеются другие нарушения. До этого член ОНК Марина Литвинович сообщала журналистам, что по состоянию на 3 февраля в спецприемнике на территории ЦВСИГ находились более 800 российских граждан, при этом около 90% из них были арестованы после несогласованных акций в Москве.