Болгария получила первую партию вакцины AstraZeneca

СОФИЯ, 6 февраля. /ТАСС/. Первая партия вакцины от коронавируса - 28,8 тыс. доз - британско-шведской компании AstraZeneca поступила в субботу в Болгарию. Об этом на брифинге сообщил директор Агентства по лекарственным препаратам Богдан Кириллов.

"Болгария заказала и до конца года получит 4,5 млн доз вакцины AstraZeneca. До конца февраля в страну должно поступить 260 тыс. доз препарата", - отметил Кириллов.

На данный момент для вакцинации в стране используется вакцина, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В настоящее время прививку получили около 57 тыс. человек, в том числе более 17 тыс. - вторую дозу.

В настоящее время болгарские медики отмечают новый рост числа заболевших коронавирусом, только за последние сутки было выявлено 910 новых случаев заражения коронавирусом, на 27 больше, чем днем ранее. Общее число заболевших в стране составило 223 059. За сутки умерли 30 пациентов с коронавирусом, число летальных исходов достигло 9 302. На лечении в больницах находятся 3 070 пациентов, 276 из них - в отделениях интенсивной терапии. С начала пандемии в республике выздоровели 193 030 человек.