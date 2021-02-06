В штате Миссури при беспорядках в тюрьме пострадал охранник

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Заключенные в тюрьме и центре предварительного задержания в Сент-Луисе (штат Миссури) устроили беспорядки, пострадал один охранник. Об этом заявил в субботу руководитель управления общественной безопасности города Джимми Эдвардс на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

В имевших место минувшей ночью столкновениях с охраной участвовали более 110 заключенных. Как уточнил Эдвардс, многие из них считаются "опасными преступниками". Они организовали поджог в помещении центра. Как сообщил руководитель управления, "один надзиратель был госпитализирован" из-за полученных травм. "Никто из заключенных не пострадал", - добавил он.

По словам Эдвардса, в настоящее время контроль восстановлен. Сотрудникам полиции удалось вернуть заключенных в камеры. Возгорание ликвидировано. Более 60 участников беспорядков переведены в другой центр.