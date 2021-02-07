На Аляске изменили формат традиционной гонки на собачьих упряжках

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Гонка на собачьих упряжках Iditarod в штате Аляска, входящая в число наиболее престижных в мире, из-за пандемии нового коронавируса пройдет без традиционной церемонии открытия. Об этом заявили в субботу организаторы соревнования.

Как констатировал руководитель оргкомитета Роб Урбрах, это решение было принято "после консультаций с заинтересованными сторонами" и властями города Анкоридж, рядом с которым гонка, как планируется, стартует в начале марта. Урбрах пояснил, что такая мера принята, чтобы не подвергать опасности здоровье участников, организаторов и зрителей.

Урбрах отметил, что в этом году гонка пройдет в 49-й раз. Он выразил уверенность в том, что в марте 2022 года в Анкоридже состоятся торжественные мероприятия по случаю начала соревнования в 50-й раз.

Указанная церемония обычно привлекает множество людей в крупнейший город штата Аляска. Протяженность маршрута гонки в последние годы составляла около 1,6 тыс. км. На этот раз она сокращена примерно до 1,3 тыс. км.

Iditarod является крупным событием для Аляски и проводится с 1973 года в память о событиях 1925 года, когда на собачьих упряжках удалось доставить из Анкориджа груз лекарств в охваченный эпидемией дифтерии город Ном. В гонке Iditarod в прошлом не раз участвовали и представители России. На этот раз их нет в списке погонщиков, допущенных до соревнований.

Победителю обычно достается денежный приз в размере нескольких десятков тысяч долларов. Более скромное вознаграждение получат все, кому удастся добраться до финиша.