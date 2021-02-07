Врач рассказал о состоянии Байдена после травмы ноги в ноябре

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден посетил в субботу клинику в штате Делавэр, где ему сделали снимок поврежденной им еще в ноябре ноги. Как отмечает пресс-служба Белого дома со ссылкой на врача президента Кевина О'Коннора, процесс восстановления идет нормально.

"Президенту будут регулярно делать рентгеновский снимок в клинике ортопедии, где он проходил первоначальное обследование" - сказал О'Коннор. "Как мы и объясняли, растяжение иногда может быть более значительной травмой, чем сопровождающие их переломы костей. Снимок необходим, чтобы убедиться, что президент достиг хорошей стабильности связок", - добавил врач.

Байден 28 ноября поскользнулся, когда играл со своей собакой Мейджором, и вывихнул правую лодыжку. Компьютерная томография подтвердила тогда наличие трещин в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы.