В TikTok и Likee появились официальные страницы МЧС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. МЧС России для популяции культуры безопасности среди населения открыло страницы в TikTok и Likee. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ведомства.

"Популяризация культуры безопасности среди населения - одна из основных задач МЧС России. Для ее реализации ведомство активно использует социальные сети и мессенджеры. К действующим площадкам для взаимодействия с населением добавились еще две: TikTok, Likee", - сообщили в пресс-службе.

В МЧС отметили, что на новых страницах уже публикуется полезный контент. "Это челленджи, трюки от спасателей, видео от первого лица", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, там скоро можно будет также увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, граффити и песни МЧС.

В данный момент МЧС России представлено в 11 социальных сетях и мессенджерах. Помимо новых сообществ, страницы ведомства уже есть в таких социальных сетях, как "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram, Facebook, YouTube, Twitter и других.