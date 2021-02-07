На портале "Узнай Москву" появились онлайн-прогулки по районам Бибирево и Савелки

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Виртуальные прогулки по северо-восточной части столицы и Зеленограду появились на портале "Узнай Москву". Горожане во время онлайн-путешествия познакомятся с историей районов Бибирево и Савелки, увидят архитектурные памятники и достопримечательности, сообщается в воскресенье на сайте мэра Москвы.

"Узнать о том, как выглядела окраина Москвы в XVI веке, какие краснокнижные цветы растут в Лианозовском питомнике и где располагалась купальня князей Долгоруковых, можно во время виртуальных прогулок по северо-восточной части столицы и Зеленограду. Путеводители по районам Бибирево и Савелки опубликовали на портале "Узнай Москву", - говорится в сообщении.

Во время онлайн-путешествия горожане познакомятся с историей районов, изучат архитектурные памятники и достопримечательности.

"Пользователи сети узнают, где жила знаменитая актриса Янина Жеймо, которая сыграла роль Золушки в советской киноленте, как связаны бобры с происхождением названия района Бибирево, в какой части Савелок можно найти средиземноморский уголок с водопадом и кипарисами. Чтобы совершить путешествие, необязательно выходить из дома: достаточно просто кликнуть на любую точку интерактивной карты, рассмотреть фотографию и прочитать справку", - отметил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что на портале "Узнай Москву" также доступны виртуальные прогулки по районам Преображенское, Куркино, Нагатинский затон и Отрадное.

Цикл виртуальных прогулок, созданный совместно с программой "Мой район", запустили на портале "Узнай Москву" в декабре 2020 года.