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В аэропорту Краснодара задерживаются 17 рейсов

Вылет ожидают около 750 пассажиров

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Снегопад стал причиной задержки 17 рейсов в аэропорту Краснодара, он закрыт до 11:00 мск, в залах ожидания остаются порядка 750 пассажиров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе международного аэропорта Краснодар.

"С вечера 6 февраля 2021 года Краснодар оказался под воздействием циклона, в очередной раз регион накрыл ливневый снегопад. На данный момент отменены два рейса в Екатеринбург и Сочи, задержано 17 рейсов, четыре рейса находятся на запасном аэродроме, продление закрытия аэропорта Краснодар до 11:00 мск 7 февраля. В аэровокзальном комплексе в стерильной зоне находятся более 350 пассажиров, в общей зоне около 400 пассажиров", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что с пассажирами работают представители аэропорта, их обеспечивают напитками и горячим питанием, продолжаются работы по расчистке взлетной полосы и рулежных дорожек.

Теги
РоссияКраснодарский край
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