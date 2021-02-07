В России выявили 16 048 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 22 октября

МОСКВА, 7 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 048, это минимальный показатель с 22 октября. Общее количество инфицированных достигло 3 967 281, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,41%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,1%), Чукотском АО, Ямало-Ненецком АО, Еврейской АО, Магаданской области, Ненецком АО и Республике Хакасия (0,2%). В частности, за сутки было выявлено 1 175 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 923 - в Московской области, 469 - в Нижегородской области, 370 - в Воронежской области, 360 - в Ростовской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 432 против 497 днем ранее, это минимальный показатель с 30 ноября. Всего от инфекции умер 76 661 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,93%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 39 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 33 - в Московской области, 17 - в Краснодарском крае, 15 - в Красноярском крае, 14 - в Алтайском крае.

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 19 884. Всего уже выздоровели 3 456 210 человек. Таким образом, 13 дней количество выписанных пациентов превышает число новых случаев заражения. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 87,1% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 339 пациентов в Санкт-Петербурге, 950 - в Московской области, 558 - в Челябинской области, 495 - в Приморском крае, 430 - в Нижегородской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 434 410 человек.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2 028, до 943 724.

В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,21%. Днем ранее в столице выявили 2 214 инфицированных.

За сутки в столице из-за коронавируса умерли 64 человека, с начала пандемии - 13 896 (1,47% заболевших), следует из данных штаба.

Были выписаны по выздоровлению 3 657 пациентов за сутки. За все время выздоровели 847 822 человека. В настоящее время в столице продолжают лечение 82 006 человек.