В Иране вакцинация "Спутником V" начнется 9 февраля

ТАСС, 7 февраля. Поставки российского препарата от коронавируса "Спутник V" позволяют начать вакцинацию в Иране раньше намеченного срока. Об этом сообщил в воскресенье министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки.

"Благодаря импорту партии российского "Спутника V" вакцинация против коронавируса начнется в Иране в ближайший вторник, 9 февраля", - передает его слова иранское агентство IRNA. Намаки добавил, что "приоритет будет отдан сотрудникам отделений интенсивной терапии в иранских поликлиниках", а на следующем этапе прививки от коронавируса будут сделаны "остальному медперсоналу, гражданам, находящимся в домах престарелых и людям старше 65 лет".

В начале прошлой недели президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в стране с использованием зарубежных препаратов должна начаться до 18 февраля. На первом этапе вакцинации будут задействованы препараты из России, Китая и Индии. Использование вакцины иранского производства планируется начать в стране в апреле.

Первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена в Тегеран 4 февраля.

В настоящее время, по данным иранского Минздрава, число инфицированных коронавирусом достигло почти 1 453 000, общее число летальных исходов превысило 58 тыс.