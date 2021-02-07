Театр Пушкина проверит информацию об ожоге глаза одного из зрителей из-за лазерной указки

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Московский драматический театр им. А. С. Пушкина проверит заявление об ожоге глаза у подростка, который получил травму во время спектакля из-за луча лазерной указки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра в воскресенье.

В театре уточнили, что заявление о причинении вреда здоровью во время спектакля 22 января 13-летнему ребенку в театр поступило 3 февраля. По словам зрительницы, обратившейся за медицинской помощью спустя три дня, 25 января, именно луч лазерной указки стал причиной ожога глаза у ее ребенка, добавили в театре.

"Ни во время показа спектакля, ни после администрация театра не получала никаких жалоб или претензий. Мы не считаем факт причинения вреда здоровью от воздействия именно лазерной указки в театре доказанным, однако проводим внутреннее расследование. Данный факт изучается компетентными органами, окончательные выводы будут сделаны после проверки", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что театр временно приостановил использование лазерных указок сотрудниками службы зала.