Британские власти заявили, что не намерены вводить "ковидные паспорта"

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Великобритании не планируют вводить паспорта вакцинации от коронавируса для граждан страны, так как считают это дискриминацией. Такое заявление сделал в воскресенье в эфире телеканала Sky News замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Надим Захави, отвечающий за реализацию программы вакцинации населения.

"Нет, мы не планируем. Мы не планируем вводить паспорт [вакцинируемого] в Великобритании", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли соответствующие планы у кабинета министров.

"Во-первых, мы не знаем, какое влияние вакцины окажут на уровень передачи вируса, во-вторых, это будет дискриминационным. Я думаю, что правильно, когда люди приходят получить прививку, потому что они хотят этого, а не когда они это делают, потому что это обязательно для получения паспорта", - пояснил Захави.

"По состоянию на вчерашний день мы ввели первую дозу вакцины 11,5 млн человек, и [привитые] люди получили от сотрудников Службы национального здравоохранения карточку с их именем, датой первой прививки и датой, когда должна быть сделана вторая прививка. Если другие страны потребуют определенное подтверждение, вы можете обратиться к своему лечащему врачу, у которого есть все ваши данные, и [полученный у него документ] может быть использован как подтверждение того, вы привились", - добавил министр.

Версии СМИ

На этой неделе газета The Times сообщила, что власти Соединенного Королевства приступили к разработке цифровых паспортов вакцинации от коронавируса для граждан, планирующих отправиться за рубеж, после соответствующих требований ряда зарубежных стран. В статье, в частности, упоминается Греция, где ежегодно отдыхают более 2 млн британцев.

Подобный документ, в котором должен быть отмечен отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного менее чем за 72 часа до прибытия его обладателя в пункт назначения, позволит, по словам экспертов, избежать карантина. Над различными вариантами таких ковидных паспортов, по данным издания, работают представители МИД, министерств транспорта и здравоохранения.

Ранее в правительстве королевства неоднократно отвергали предложения выдавать подобные сертификаты о вакцинации, чтобы не создавать условий неравенства и ограничений для некоторый категорий граждан, которым нельзя делать прививку.

Вакцинация населения Великобритании началась 8 декабря 2020 года. В настоящий момент жителям страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.