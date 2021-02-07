Метель парализовала движение транспорта в Нидерландах

ГААГА, 7 февраля. /ТАСС/. Снегопад сопровождаемый сильным ветром привел в воскресенье к транспортному коллапсу в Нидерландах. В стране по большей части перестали ходить поезда, во многих городах полностью или частично приостановлена работа автобусов и трамваев, следует из публикуемых в воскресенье сообщений операторов.

Компания "Нидерландские железные дороги" отменила поезда по всей стране. Из-за сложных погодных условий пути оказались занесены, а многие стрелки переключаются с большим трудом или не переключаются вовсе. "Для предоставления надежного железнодорожного сообщения существует слишком много препятствий", - подчеркнул перевозчик. В понедельник компания надеется хотя бы частично возобновить движение поездов. Некоторые региональные операторы продолжают осуществлять железнодорожные перевозки.

В Амстердаме перестали ходить все автобусы и трамваи. "Решение принято из-за неблагоприятных погодных условий", - подчеркнули власти города. С перебоями общественный транспорт работает в других крупных городах, в частности в Гааге и Роттердаме. Непростая ситуация складывается и на дорогах. Хотя движение и не интенсивное, из-за гололеда на многих трассах случились дорожно-транспортные происшествия.

Ранее Голландский королевский метеорологический институт объявил из-за метели последний, красный уровень погодной опасности. В ночь на воскресенье в стране выпало до 30 см снега, а температура воздуха понизилась с плюс четырех до минус трех градусов. Скорость ветра составляет около 13 м/с с порывами до 18 м/с. Согласно прогнозам метеорологов, к понедельнику снег прекратится, однако минусовая температура продержится всю следующую неделю.

Красный уровень погодной опасности в Нидерландах означает, что погода может оказать серьезное влияние на функционирование общества, приводить к неудобствам, разрушениям и травмам людей. В последние 10 лет он объявлялся в среднем раз в год, как правило, из-за гололеда и сильного ветра и, как правило, в одном или нескольких районах, но не по всей стране, как сейчас. На все Нидерланды красный уровень погодной опасности в предыдущий раз распространялся 13 февраля 2012 года из-за гололеда, а последний подобный снегопад прошел в январе 2010 года.