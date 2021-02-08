Мишустин посетит в Адыгее молочный завод и центр поддержки одаренных детей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник посетит с рабочей поездкой Адыгею. Там глава российского кабмина побывает в центре поддержки одаренных детей, созданном по модели "Сириуса", и на одном из крупнейших в республике производств мягких и рассольных сыров.

Это уже третья поездка председателя российского правительства в 2021 году. Ранее он посетил Карелию и Калмыкию, которые, как и Адыгея, относятся к регионам с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Премьер требовал уделять таким субъектам РФ особое внимание.

Планируется, что в Адыгее Мишустин посетит молочный завод "Тамбовский". На предприятии выпускается 25 сортов сыра, в том числе знаменитый адыгейский - неотъемлемый компонент кавказской кухни, с которым связаны многие традиции народа. Производство адыгейского сыра закреплено за республикой, где была создана уникальная рецептура его приготовления. Адыги (черкесы) издревле готовили его в каждом доме. Правом выпускать "Сыр адыгейский" обладают девять предприятий республики; сыроделы неоднократно оспаривали в суде запрет на использование бренда другими компаниями.

Кроме того, председатель правительства России посетит в Адыгее региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея", открытый год назад в рамках национального проекта "Образование". При создании организации была использована модель образовательного центра "Сириус", а также собственные наработки республики в деятельности по поддержке одаренных детей. В составе адыгейского центра работает 18 лабораторий, среди них лаборатории астрофизики и космических систем, биоинформатики, промышленной робототехники.

Планируется, что российский премьер встретится с главой республики Муратом Кумпиловым. Такие беседы, во время которых обсуждается ситуация в регионе в целом, являются традиционными для рабочих поездок председателя правительства в субъекты РФ.

В мероприятиях в рамках поездки примут участие министр просвещения России Сергей Кравцов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

Регионы с низкими показателями

С первых дней в должности Мишустин говорил о том, что планирует регулярно посещать российские регионы, чтобы понимать ситуацию на местах. Своим заместителям премьер тоже поручал как можно чаще ездить в субъекты, в первую очередь проблемные. Он призывал в таких поездках общаться с людьми, а после "докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют помощи".

В 2019 году были определены десять регионов России с самыми низкими социально-экономическими показателями: Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. Для каждого из этих субъектов в правительстве был назначен куратор и утверждены индивидуальные программы развития, на их реализацию было решено направить в два этапа 100 млрд рублей.