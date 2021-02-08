Минздрав рекомендовал онкопациентам с COVID-19 прервать противоопухолевое лечение

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Онкологические заболевания могут стать причиной более тяжелого течения новой коронавирусной инфекции, наиболее уязвимы пациенты, получавшие противоопухолевое лекарственное лечение в течение последних трех месяцев. В случае подтверждения COVID-19 или характерной картины заболевания рекомендуется прервать лечение, следует из новой версии временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19 Минздрава России, опубликованных в понедельник.

"Пациентам с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 и/или наличием характерной клинической и рентгенологической картины COVID-19 необходимо прервать противоопухолевое лекарственное лечение до значимого клинического улучшения, регресса пневмонии и получения отрицательного результата ПЦР. <...> Во всех случаях необходимо рассмотреть возможность перевода пациента на менее токсичный режим противоопухолевого лекарственного лечения или временно прервать лечение в тех случаях, когда это возможно в соответствии с онкологическим прогнозом", - говорится в рекомендациях.

В отдельных случаях возможно проведение химиотерапии с предпочтительным использованием наименее токсичных программ лечения. "Максимальному риску подвержены: пациенты, получающие противоопухолевое лекарственное лечение в настоящее время или в течение последних трех месяцев; пациенты, которым проводится лучевая терапия; пациенты с лейкопенией и/или низким уровнем иммуноглобулинов; пациенты после трансплантации аутологичного и аллогенного костного мозга в течение последних 6 месяцев; пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию; пациенты с некоторыми типами опухолей кроветворной и лимфоидной тканей, даже если они не проходят лечение в данный момент (хронический лимфолейкоз, лимфома, миелома, острый лейкоз)", - говорится в документе. Кроме того, к факторам неблагоприятного прогноза COVID-19 у онкогематологических пациентов относятся пожилой возраст, плохой соматический статус, рецидив или прогрессия опухоли.