В Тбилиси и двух других крупных городах Грузии заработал общественный транспорт

ТБИЛИСИ, 8 февраля. /ТАСС/. Общественный транспорт с понедельника заработал в Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Метро, автобусы и маршрутные такси в стране не ездили с ноября 2020 года, когда правительство ввело масштабные ограничения из-за растущих показателей заражения коронавирусом.

Решение о возобновлении работы транспорта принял межведомственный координационный совет при премьер-министре - эксперты сочли, что на данный момент распространение эпидемии в республике остановилось.

Таким образом, с понедельника транспорт заработает во всей Грузии. 1 февраля его работа была разрешена в других городах страны. При этом пассажиры обязаны носить маски, действует запрет на включение кондиционеров. По субботам и воскресеньям транспорт работать не будет.

За время пандемии общественный транспорт в Грузии приостанавливает и возобновляет работу уже второй раз. Первый период простоя продлился с марта по май 2020 года.

Помимо общественного транспорта, с понедельника в Грузии по будням начнут функционировать и крупные вещевые рынки.

Первый случай заражения коронавирусом в республике был выявлен 26 февраля прошлого года. На сегодня в стране зафиксированы 262 024 случая заражения, 252 815 пациентов выздоровели, 3 269 умерли.