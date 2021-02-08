В Новой Зеландии оплатят простой не работающим в ожидании результатов текста на COVID-19

СИДНЕЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии утвердило программу дополнительного субсидирования предприятий, работники которых остаются в карантине в ожидании результатов теста на коронавирус. Об этом в понедельник сообщила министр социального развития и занятости Кармел Сепулони.

"Работодатели могут получить выплату в размере 350 новозеландских долларов ($247,6), если их сотрудники не могут работать из дома, [где остаются] в ожидании результата теста на COVID-19. Выплата за краткосрочное отсутствие - это часть правительственного пакета поддержки бизнеса <…> во время пандемии, и она начнет действовать с 9 февраля 2021 года", - указано в заявлении главы ведомства, опубликованном на сайте правительства страны.

По словам министра, массовое тестирование на коронавирус остается "ключевым звеном" противоэпидемической стратегии Новой Зеландии. "Нам нужно, чтобы люди проходили тест, если они чувствуют себя плохо, и устранение любых препятствий к этому очень важно. Эта выплата поможет снизить финансовое давление на бизнес и мотивирует владельцев предприятий продолжать вносить свой вклад в сдерживание распространения COVID-19", - отметила Сепулони.

В мае прошлого года парламент страны одобрил пакет дополнительного финансирования в размере $30,5 млрд для поддержки национальной экономики в условиях пандемии. Общий объем правительственной программы помощи предприятиям, работники которых вынуждены оставаться дома из-за пандемии, превышает $350 млн.

Число случаев заражения коронавирусом в Новой Зеландии к настоящему моменту достигло 2 320. От осложнений, вызванных инфекцией, в стране умерли 25 пациентов. Диагноз первого инфицированного в стране был подтвержден 28 февраля прошлого года.