Перу получила первую партию вакцины от коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 февраля. /ТАСС/. Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции нового типа доставлена в Перу в воскресенье вечером. Кадры прибытия самолета в столичный аэропорт транслировались в эфире государственного телевидения.

Как уточняет TV Peru, самолет авиакомпании Air France, приземлившийся в международном аэропорту Лимы в 19:54 по местному времени (03:54 понедельника мск), доставил из Пекина 300 тыс. доз препарата китайской Sinopharm. Еще 700 тыс. доз должны быть поставлены в Перу до 13 февраля, напоминает телеканал.

В аэропорту груз встречали президент Перу Франсиско Сагасти, председатель совета министров Виолета Бермудес, глава Минздрава Пилар Массетти. "Вакцины хватит на всех. <...> Наше переходное правительство взяло на себя обязательство вернуть перуанскому народу уверенность и надежду", - пообещал глава государства, напомнив, что власти также договорились о поставках вакцин американской Pfizer и британско-шведской AstraZeneca.

Как ожидается, в понедельник препарат должны передать в 13 столичных клиник, на базе которых во вторник или среду планируют начать прививочную кампанию. Ранее Минздрав сообщал, что в первую очередь вакцинацию пройдут работники сферы здравоохранения. Первым же перуанцем, который, по признанию главы Минздрава, получит дозу вакцины станет президент Сагасти. Это будет сделано для того, чтобы убедить сограждан, что вакцина - лучшая защита от пандемии, пояснила она накануне.

В середине марта прошлого года власти в связи с пандемией объявили в Перу чрезвычайное положение и ввели жесткий карантин. Позже было принято решение о введении комендантского часа на всей территории республики. В мае руководство страны заявило о начале поэтапного возобновления экономической деятельности, призвав граждан по-прежнему соблюдать меры предосторожности. В конце января на фоне нового роста случаев заражения правительство было вынуждено снова объявить карантин в столице и еще девяти регионах страны. По данным Минздрава, в стране зафиксировано свыше 1,18 млн заразившихся коронавирусной инфекцией, более 42 тыс. человек умерли.