Эксперт: Турция стала приоритетным направлением для зарубежного отдыха из Хабаровска

"Интерес к Турции среди жителей Хабаровского края увеличился на фоне закрытых направлений в другие страны. Если брать показатели 2019 года, то спрос на отдых в Турции даже с перелетом из Москвы вырос в 3-4 раза в 2020-м году. И сейчас с открытием прямых рейсов в конце апреля мы отмечаем хороший спрос на это направление, люди бронируют и выкупают туры. В это время в Турции уже будет достаточно тепло - морской воздух, солнце и изобилие фруктов. Кроме того, первые рейсы выпадают на майские праздники", - сказала Асеева.

Чартеры в Турцию из Хабаровска будут выполнять Anex Tour и Pegas Touristik. Как уточнили ТАСС в пресс-службе хабаровского аэропорта, рейсы будут выполняться авиакомпанией "Северный ветер" на самолете А330-200, рассчитанном на 283 пассажиров. По словам Асеевой, к выполнению полетов также подключилась авиакомпания Azur Air. Перелет займет около 11 часов. "Рейс будет считаться рентабельным при заполнении на 70%. Мы ожидаем, что туристы будут набираться", - сказала Асеева.

Международное сообщение возобновили из Хабаровска 8 февраля. Ранее хабаровчане летали в Турцию и другие страны через Москву.

О возобновлении международного сообщения с 8 февраля заявил и главный аэропорт Камчатки Елизово. До пандемии международная программа этого аэропорта была представлена только чартерами во Вьетнам и Таиланд, уточнили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани. Там добавили, что из Петропавловска-Камчатского могут быть запущены рейсы во Вьетнам.

Ранее на Дальнем Востоке международное сообщение было открыто только из Владивостока.

О поэтапном возобновлении авиасообщения

В марте 2020 года РФ на фоне пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Перевозчики продолжили выполнять только вывозные рейсы для возвращения россиян из-за границы и отправки иностранцев на родину. Вывозные рейсы Россия отменила в сентябре, сейчас авиаперевозчики могут выполнять грузопассажирские перевозки за рубеж, для пассажиров этих рейсов действуют ограничения в зависимости от страны прилета.

С лета прошлого года РФ частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Финляндию, Японию, на Мальдивы и Кубу. Также было формально возобновлено авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Эфиопией и Сейшелами, с Грецией и Сингапуром, однако пока авиакомпании РФ не объявили о начале полетов в эти страны. Кроме того, в декабре РФ временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. С 15 февраля планируется возобновить авиасообщение с Арменией и Азербайджаном.

В новость внесены изменения (07:02 мск) - добавлены подробности в 5-6 абзацах.