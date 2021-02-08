В Забайкалье разрешили присутствие на бракосочетании максимум 10 человек

ЧИТА, 8 февраля. /ТАСС/. Департамент ЗАГС Забайкальского края разрешил присутствие максимум 10 человек на церемониях бракосочетания. С октября 2020 года из-за пандемии на бракосочетание могли прийти только жених и невеста, сообщила в понедельник пресс-служба департамента.

"Количество лиц, присутствующих во время государственной регистрации заключения брака в отделе ЗАГС, увеличено до 10 человек (включая жениха и невесту). Прием граждан возвращается к штатному режиму с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических правил", - говорится в сообщении.

Также ЗАГС снова начал очно принимать заявления на регистрацию брака, ранее жители могли подать документы только через портал госуслуг.

Как уточнила пресс-служба краевого правительства, уровень заболеваемости коронавирусом в Забайкалье упал до уровня октября 2020 года. За последние сутки врачи подтвердили 197 случаев заражения, за все время в регионе зарегистрировано 36 043 заболевших. Выписаны 33 843 человека, 668 пациентов умерли. В тяжелом состоянии остаются 90 человек, 29 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В регионе действует обязательный масочный режим для всех жителей, а также режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Кафе и ресторанам разрешено работать только до 23:00.