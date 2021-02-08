В прокуратуре сообщили, что Байкалу на севере Бурятии угрожает скопление отходов

УЛАН-УДЭ, 8 февраля. /ТАСС/. На северном берегу Байкала образовалось озеро отходов с нефтепродуктами. Угроза экологии возникла из-за бездействия местной администрации, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"28 июня 2019 года в поселке Нижнеангарск произошло авиапроисшествие - воздушное судно Ан-24 врезалось в здание очистных сооружений, которое получило сильные повреждения, очистные [сооружения] были законсервированы. Вместо строительства новых очистных был организован вывоз жидких бытовых отходов на несанкционированную свалку, в лесном массиве образовалось зловонное озеро, вред от которого для окружающей среды и населения оценивается как катастрофический", - сообщили в ведомстве.

Так называемый пруд-накопитель в настоящее время занимает площадь более 1,8 кв. м. По результатам отобранных проб почвы установлено превышение фоновых показателей по нефтепродуктам в 127,7 раза на глубине 0,05 м и в 350 раз на глубине 0,2 м.

"Решением суда от 28 сентября 2020 года по иску прокуратуры на администрацию поселка Нижнеангарск возложены обязанности по освобождению загрязненного земельного участка от мусора и стоков. Однако судебный акт был проигнорирован, отходы сливались, - добавили в прокуратуре. - После очередных мер Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуры администрация Северо-Байкальского района организовала вывоз жидких бытовых отходов на очистные сооружения в город Северобайкальск".

При этом средства на транспортировку отходов, превышающие стоимость обычного тарифа, компенсируются перевозчику из бюджета.

Отходы находятся в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.