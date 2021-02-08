{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Южной Корее из-за птичьего гриппа с ноября уничтожили почти 26 млн голов домашней птицы

В министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства сообщили, что ветеринары исследуют еще один предполагаемый очаг инфекции на ферме в городе Почхон

СЕУЛ, 8 февраля. /ТАСС/. Не менее 87 очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 выявлено на территории Республики Корея по состоянию на утро понедельника. Об этом сообщило министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства.

По его данным, ветеринары исследуют еще один предполагаемый очаг инфекции на ферме в городе Почхон (провинция Кёнгидо), где содержатся 160 тыс. кур.

В профилактических целях в стране с конца ноября прошлого года уничтожено в общей сложности почти 26 млн голов домашней птицы. Розничные цены на куриные яйца возросли за последнюю неделю на 43,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Куриное мясо подорожало за тот же период более чем на 15%, а утиное - на 35%.

Для стабилизации цен на период до 30 июня правительство отменило импортные тарифы на куриные яйца и семь видов птицеводческой продукции.

Теги
Республика Корея
Приложение "Путешествую без COVID-19" появилось в AppStore и Google Play
Оно позволяет находить лаборатории рядом для сдачи анализов на COVID-19 перед путешествием между странами ЕврАзЭС
Читать полностью