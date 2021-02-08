Более 8 км по снегу и 31 препятствие. Команда ТАСС приняла участие в "Гонке Героев"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. В субботу, 6 февраля, состоялась первая в этом году "Гонка Героев" – экстремальный зимний забег с препятствиями. Зимний формат Гонок проводится с февраля 2016 года и считается одним из самых сложных. В этом году всем участникам необходимо было преодолеть более 8 км по рыхлому снегу, а также 31 препятствие различной сложности, среди которых было множество рукоходов, вертикальных заборов, барьеров из бревен и многое другое. Завершающим испытанием стал семиметровый "Эверест" – самое высокое препятствие "Гонки Героев".

Решение принять участие в Гонке – это вызов, который каждый из членов команды ТАСС принял на себя добровольно. Если летний формат предполагает, прежде всего, оценку общей физической формы, то зимний – испытание духа.

"Зимняя гонка позволяет осознать цену тех благ, которые мы имеем. Все эти испытания укрепляют дух, помогают почувствовать себя сильным, способным на многое. Большую роль в этом деле играет уверенность в себе. Имея опыт, ты уже не придаешь большого значения будущим трудностям. Просто бежишь, тебя наполняет уверенность. Ты рад за команду, которая вместе с тобой достойно проходит все испытания", – делится впечатлениями один из ветеранов команды ТАСС Омар Газимагомедов.

Ценность команды

Помимо личного испытания и проверки себя на прочность, Гонка формирует и оттачивает навыки командного взаимодействия. Каждое препятствие тассовцы преодолевали вместе, помогая друг другу там, где это было необходимо. Весь путь команда проделала под наблюдением капитана Ивана Зарубина, который за всеми следил и поддерживал каждого, кто нуждался в его помощи.

"Гонка была как всегда – на высоте. В этот раз было и трудно, и опасно: сильный холод, наледи на препятствиях, а также рыхлый и глубокий снег на трассе. В таких условиях особое значение приобретает слаженная командная работа и чувство ответственности друг за друга", – отмечает Иван Зарубин.

В этот раз команда ТАСС состояла только из опытных участников, прошедших не одну "Гонку Героев". Среди участников отметились специалист управления по сопровождению закупок Иван Зарубин, специальный корреспондент политической редакции Анатолий Бочинин, корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации Кирилл Борискин, сотрудник департамента развития продуктов Омар Газимагомедов, редактор редакции проекта "Проверка информации" Алексей Лаврентьев, а также ветераны команды, почетные легионеры Ксения Голушко и Шамиль Абдулаев.

По колено в снегу

Помимо заснеженной трассы, организаторы подготовили для участников забега множество препятствий: окопы из зарытых в сугробы обледенелых труб, "Эверест", "китайские рукоходы", где было необходимо карабкаться с одной стороны препятствия на другую, используя различное навесное оборудование для рук и ног.

На прочность команду тассовцев проверяли не только искусственные препятствия, но также и погодные условия. Еще за два дня до старта температура на улице не опускалась ниже -2 градусов, однако к субботнему дню термометр показывал уже -15. Гонка прошла под девизом "Беги или замерзни".

"В этом году я впервые решилась принять участие в зимней Гонке: топчу ужасно пушистый снег и ненавижу себя за авантюризм. На дворе -15, нормальные люди смотрят сериальчики и уплетают мармеладки с какао. А мы? А мы залезаем в трубы, убиваем руки и лазаем по всяким высоким штукам в 7 м. Чтоб вы понимали – я была единственной девушкой в команде. Надеюсь, я не сильно подвела ваш темп, друзья. Ну и коронное: каждый забег запоминается особыми фразами. В этот раз было "ТИХА!" и "А где Кирилл?!", – делится эмоциями Ксения Голушко.

Гонка не только поддерживала внутренний азарт, но и пробуждала поэтические способности. "Узор на снежном покрывале напомнил мне пески в пустыне, – говорил Иван Зарубин на подступах к одному из препятствий, которое находилось на вершине холма, – хочется лечь и нарисовать на девственном снежном покрове бабочку".

"Это уже восьмая "Гонка Героев". Боялся холода, а страшнее оказались тонны снега. Хотя -15 – это тоже те еще веселые условия. Когда главное – выпить чай после гонки быстрее, чем он заледенеет. А наша команда – огонь, как и всегда", – подытоживает почетный ветеран Гонок Анатолий Бочинин.

Кроме памятного белоснежного жетона с вкраплениями стального и голубоватого орнаментов, тассовцев на финише ожидала гречка и горячий чай.