Минздрав: коронавирус при комнатной температуре сохраняет жизнеспособность три дня

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Коронавирус SARS-CoV-2 при комнатной температуре может сохранять жизнеспособность на различных предметах до трех суток, в жидкой среде - до семи суток. Об этом говорится в новой версии временных методических рекомендаций Минздрава России по профилактике и лечению COVID-19, опубликованных в понедельник.

"При комнатной температуре (20-25 градусов Цельсия) SARS-CoV-2 может сохранять жизнеспособность на различных объектах окружающей среды в высушенном виде до 3 суток, в жидкой среде - до 7 суток. Вирус остается стабильным в широком диапазоне значений рН (до 6 дней при значении рН от 5 до 9 и до 2 дней при рН4 и рН11). При температуре +4 градуса Цельсия стабильность вируса сохраняется более 14 дней", - следует из документа.

При повышении температуры окружающей среды до 37 градусов происходит инактивация вируса в течение одного дня, при 56 градусах - в течение 45 минут, при 70 градусов - в течение пяти минут. "Вирус чувствителен к ультрафиолетовому облучению дозой не менее 25 мДж/см2 и действию различных дезинфицирующих средств в рабочей концентрации", - сообщает Минздрав.

Отмечается также, что в основном возбудитель проникает в организм человека через эпителий верхних дыхательных путей, желудка и кишечника.