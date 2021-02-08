Байден намерен использовать все стадионы Национальной футбольной лиги США для вакцинации

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Администрация США намерена поддержать предложение Национальной футбольной лиги (НФЛ, профессиональная лига американского футбола в США) и использовать все ее стадионы для проведения вакцинации населения от нового коронавируса. Об этом заявил американский президент Джо Байден в интервью телекомпании CBS , фрагмент которого транслировался в воскресенье.

Главу государства спросили, намерено ли федеральное правительство поддержать предложение НФЛ и использовать все стадионы лиги для увеличения темпов вакцинации американцев. "Безусловно, мы используем [их]. Я скажу своей команде, что они доступны, и я считаю, что мы ими воспользуемся", - отметил он. В данный момент жителей США вакцинируют на семи из примерно тридцати стадионов НФЛ.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что коллективный иммунитет появится в США после того, как 75% жителей страны сделают прививку. При нынешних темпах это может занять почти год. Байден заявил, что власти не могут ждать так долго. "Поэтому мы увеличиваем [темпы вакцинации] всеми силами", - отметил американский лидер.

При этом он добавил, что достичь коллективного иммунитета в стране к концу лета маловероятно. "Одно дело, если бы у нас было достаточно вакцины, а у нас ее нет. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы производить больше вакцины", - сказал президент, подвергнув критике действия своего предшественника на этом посту.

Байден также назвал чрезвычайной ситуацию, при которой в США примерно 20 млн детей продолжают учиться в удаленном режиме. "Я думаю о цене, которую придется заплатить моим внукам и вашим детям, - отметил глава государства. - Они через многое проходят".

В конце января президент подписал ряд указов, которые предусматривают оказание финансовой помощи местным властям из спецфонда Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, подготовку школ и университетов к возобновлению очного обучения, расширение тестирования на коронавирус и создание региональных центров вакцинации.