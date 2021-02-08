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Врио губернатора Белгородской области сделал прививку от коронавируса

Члены его семьи также получат первый компонент вакцины 8 февраля

ТАСС, 8 февраля. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник вакцинировался от коронавируса.

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"Утро началось с вакцинации от коронавирусной инфекции", - сообщил Гладков на своей странице в Instagram. Как отмечал ранее врио главы региона, на вакцинацию он записался две недели назад, первый компонент вакцины 8 февраля также получат члены его семьи.

К концу прошедшей недели в Белгородской области первый компонент вакцины от коронавируса получили около 30 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию более 2,3 тыс. человек. Всего в регионе развернули 50 пунктов вакцинации, в ближайшее время их количество планируется увеличить до 70. Кроме того, вакцинацию жителей из отдаленных районов области проводят 34 мобильные бригады. В 2021 году в регионе планируется привить около 700 тыс. человек - порядка 70% от общего числа жителей.

По данным оперативного штаба региона, к 7 февраля в Белгородской области выявили 28 628 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 24 032 человека, 409 пациентов умерли. В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, до 15 февраля - самоизоляция для жителей старше 65 лет, до 31 марта продлен запрет на ночные развлекательные мероприятия.

Теги
РоссияБелгородская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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