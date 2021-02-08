Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,97

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник вырос с 0,96 до 0,97. В Москве этот показатель за сутки, наоборот, снизился с 1,11 до 1,08, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

В девяти из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент не превышает единицу. В Подмосковье, Нижегородской и Иркутской областях он равен 1, в остальных находится ниже этой отметки. В Воронежской области показатель составил 0,99, в Архангельской и Ростовской областях - 0,98, в Свердловской области - 0,94. В Красноярском крае он опустился до минимального с начала августа уровня и находится на отметке 0,9, а в Санкт-Петербурге вырос с 0,74 до 0,8.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.