Депутат предлагает отправлять пропавшим сообщения об их поиске по геолокации

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил дополнить законопроект о тайне связи, который выводит из-под нее данные о геолокации мобильных телефонов, нормой, обязывающей оповещать пропавших об их поиске по геолокации.

Как отметил Горелкин в своем Telegram-канале, противники инициативы утверждают, что новые положения будут использоваться слишком широко, правоохранители смогут бесконтрольно следить за гражданами. "Мне кажется, что есть достаточно простой способ уменьшить болезненность вопроса: прописать в законопроекте, что человек, которого разыскивают как пропавшего (не как преступника), должен в обязательном порядке получить сообщение на свой телефон о том, что в его отношении введено отслеживание геолокации. И в том же сообщении указать, по какой причине. Например, заявление родственников о пропаже. И номер, куда позвонить или отправить сообщение, что с ним и где он", - предложил парламентарий.

По его словам, в случае введения такого механизма отслеживать без оповещения смогут только преступников. "Если человека действительно ищут близкие, которые уже и в органы обратились, разумно и честно ему об этом сообщить", - считает депутат.

Ранее Минцифры разработало законопроект, который уточняет федеральный закон о связи в части тайны связи. В частности, из-под охраны тайны связи предполагается вывести геолокацию конечного пользовательского оборудования абонента, чтобы доступ к местоположению абонента могли получать третьи лица без судебного решения и только по запросу органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. Это, по мнению Минцифры, должно упростить поиск пропавших людей.