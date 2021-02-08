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Пытавшийся покончить собой в центре Москвы мужчина умер в больнице

Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мужчина, пытавшийся покончить с собой на Тверской улице в Москве 31 января, спустя девять дней умер в больнице от полученных ожогов. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"Он умер в ночь на 8 февраля в НИИ Склифосовского от обширных ожогов. Все это время за его жизнь боролись врачи", - сказал источник.

31 января мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с сильными ожогами после попытки самоубийства на Тверской улице в Москве. По словам источника в правоохранительных органах, инцидент не был связан с проходившими в тот день несогласованными акциями. Причиной случившегося стали личные имущественные отношения. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Он получил 70% ожогов тела, 50% из которых были глубокими.

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