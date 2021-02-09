Мошенничество с бонусами банка, выкуп за данные и другие киберугрозы в 2021 году

9 февраля — Всемирный день безопасного интернета. Эксперты по кибербезопасности рассказали ТАСС об угрозах, поджидающих пользователей в новом году, и как их избежать

Коронавирусные мошенники Одним из трендов прошлого года, плавно перетекающим в новый, стала эксплуатация темы COVID-19. Как сказал в интервью ТАСС старший эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Денис Легезо, за последние полгода было опубликовано несколько отчетов о целевых атаках на исследовательские центры, занимающиеся проблемой COVID-19. С этим согласна руководитель исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева: "Мы ожидаем, что в 2021 году будут совершенствоваться методы социальной инженерии, эксплуатирующие темы, связанные с обстановкой в мире, в частности тему COVID-19. Одной из популярных схем могут стать сайты, на которых мошенники будут предлагать заказать препараты для лечения коронавируса, записаться на платную вакцинацию, получить справку о прохождении вакцинации. Но на самом деле с помощью таких сайтов мошенники попытаются внедрить вредоносное ПО, украсть деньги и реквизиты банковских карт. Можно ожидать также, что фишинг станет более индивидуальным, злоумышленники будут выходить на жертв через мессенджеры и социальные сети". По мнению экспертов, мошенники продолжат использовать новостную повестку, причем необязательно новости о пандемии. Это могут быть политические события, актуальные общественные темы.

Социальная инженерия, утечки... Социальная инженерия — это когда, например, мошенники представляются знакомыми или родственниками пользователей и просят у них деньги. Вроде: "Мама, я попал в аварию, срочно сделай перевод..." Текущий год не станет исключением. В фокусе кибермошенников — данные о ближайшем круге общения человека. При этом многое можно почерпнуть из открытых источников, например из соцсетей, говорит технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. По словам эксперта, злоумышленники сегодня знают о человеке почти все либо благодаря утечкам персональных данных из различных организаций, либо по небрежности пользователя. "Мошенники знают, какими банками пользуется человек, где живет, кто его родственники и друзья, где он проводит время. Известны даже номера паспортов, а потенциально у мошенников могут появиться данные и о недвижимости, транспортных средствах пользователей, о покупках, совершаемых в интернет-магазинах", — отметил Гавриченков. ​​​​​​... выкуп за данные Денис Легезо из "Лаборатории Касперского" замечает, что к вышеперечисленным угрозам добавятся атаки с требованием выкупа. "В 2020-м стал особенно заметен переход от случайных несистематических атак с широким кругом потенциальных жертв к целевым атакам. Злоумышленники шифруют данные компаний и требуют крупный выкуп, в противном случае они обещают выложить все данные в открытый доступ", — добавил он. Бонусы от банков

На эту тему Почти 60% обманутых телефонными мошенниками россиян переводят им средства самостоятельно