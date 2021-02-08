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В Курской области более 500 школ проверили после сообщения о "минировании"

По словам заместителя губернатора города, занятия из-за проверок не отменяли

КУРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Свыше 500 школ проверили в Курской области в понедельник из-за сообщения в соцсетях о возможном минировании. Об этом сообщил на оперативном совещании заместитель губернатора Александр Чуркин.

"Сегодня у нас поступило сообщение из полиции об угрозе возможного взрыва школ. С 6 часов утра сотрудники МВД совместно с руководителями образовательных организаций провели мероприятия на предмет обнаружения взрывных устройств. Школы Курска приступили к занятиям вовремя, в Железногорске пять школ еще проверяются, две школы также проверяются", - сказал Чуркин. По его словам, занятия в школах из-за проверок не отменяли.

Всего в Курской области работают 525 школ. Замгубернатора уточнил, что в дистанционном формате занятия проводят в шести школах, более 60 работают в смешанном режиме.

В понедельник после сообщения в соцсетях о "минировании" занятия были прерваны в школах Красноярска, Приморского края, Сахалинской области, Чукотки, Благовещенска. Массовая эвакуация школ также проводилась в Сибири, на Дальнем Востоке и в Тамбовской области.

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РоссияКурская область
Пандемия COVID-19
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