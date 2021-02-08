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Подростки потушили снегом Вечный огонь у памятника в Петербурге

С ними уже провели профилактическую беседу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Подростки забросали снегом Вечный огонь у монумента воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в Дворцовом парке в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В результате расследования полицейские установили, что к инциденту причастны подростки. Четверо несовершеннолетних, от 10 до 12 лет, находились у мемориала, после чего один из подростков бросил комок снега в огонь, в результате чего пламя погасло", - говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел в воскресенье около 16:00. Специалисты по обслуживанию монумента восстановили горение пламени.

С подростками уже провели профилактическую беседу. Родителей несовершеннолетних намерены привлечь к административной ответственности.

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