Подростки потушили снегом Вечный огонь у памятника в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Подростки забросали снегом Вечный огонь у монумента воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в Дворцовом парке в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В результате расследования полицейские установили, что к инциденту причастны подростки. Четверо несовершеннолетних, от 10 до 12 лет, находились у мемориала, после чего один из подростков бросил комок снега в огонь, в результате чего пламя погасло", - говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел в воскресенье около 16:00. Специалисты по обслуживанию монумента восстановили горение пламени.

С подростками уже провели профилактическую беседу. Родителей несовершеннолетних намерены привлечь к административной ответственности.