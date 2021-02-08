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Аксенов поручил взять под контроль ситуацию с выбросом отходов в реки Крыма и Черное море

По словам главы региона, ветеранам, многодетным и малоимущим семьям окажут помощь в вывозе стоков

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил местным администрациям проработать вопрос заключения договоров на вывоз канализационных стоков. В текущем году в водную среду полуострова не должно попасть ни одного литра нечистот, заявил он в понедельник на совещании о ситуации в сфере водообеспечения в Крыму.

"У нас задача, коллеги, простая - чтобы в этом году в водную среду ни одного литра отходов не попало, это принципиальная позиция. Этим летом у нас в курортных регионах ни одного сообщения не должно быть, что в море попадает канализация. Ни одного! Речки, впадающие через пляжи, под особым контролем", - сказал Аксенов.

Он отметил, что некоторым категориям граждан, в том числе ветеранам, многодетным и малоимущим семьям, могут оказать помощь в вывозе отходов. Составить соответствующие реестры домовладений местные власти должны до 1 мая.

В Крыму долгие годы существует проблема очистки стоков, попадающих в море, особенно в курортных районах. В рамках федеральной целевой программы развития полуострова планируют реконструировать и построить 24 объекта системы канализации. В первой половине следующего года приступят к реконструкции семи канализационно-очистных сооружений и начнут проектирование еще 10 объектов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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