В Мурманской области выделят 4,5 млн рублей на поддержку молодых ученых в 2021 году

МУРМАНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Мурманской области выделят из бюджета региона 4,5 млн рублей в виде грантов для поддержки молодых ученых. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве области в понедельник.

"Мы приняли решение и дополнительно 4,5 млн рублей выделяем в этом году на гранты молодым ученым для того, чтобы финансово поддержать наши научные таланты. Средний грант будет порядка 400 тыс. рублей, то есть не менее 10 молодых ученых смогут получить эту поддержку", - сказал Чибис.

Он поручил профильным ведомствам оперативно подготовить соответствующие нормативные документы, провести отбор и утвердить кандидатов на получение грантов.

Чибис отметил, что НИИ и вузы Мурманской области стали частью созданного Научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) "Русская Арктика" и сообщил, что позже в понедельник состоится первое заседание нового НОЦ с участием губернатора Архангельской области Александра Цыбульского и под председательством министра промышленности РФ Дениса Мантурова. Чибис сообщил также, что Мантуров накануне передал региону комплекты спортивного инвентаря и музыкального оборудования.

"От министра промышленности РФ, Дениса Валентиновича Мантурова, который является председателем Наблюдательного совета нашего университета технического, и активно помогает нашей области во всех ее начинаниях, мы получили подарок в виде спортивного инвентаря и оборудование для оснащения спортивных и музыкальных школ. Это 20 комплектов горных лыж, 30 сноубордов и музыкальное оборудование", - сказал Чибис, поручив распределить полученный инвентарь и оборудование по школам, которые в этом нуждаются.