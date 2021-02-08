В Китае заявили, что эксперты ВОЗ и эпидемиологи в Ухане достигли договоренностей

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и китайские специалисты в ходе их совместных поисков источника происхождения коронавируса в Ухане достигли ряда договоренностей, которые будут оглашены позже в итоговом отчете о работе миссии. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Их нынешний визит является частью глобальной программы сотрудничества по поиску источников происхождения коронавируса. Китайские и иностранные специалисты работали сообща, несмотря на те трудности, которые возникли из-за пандемии. Между ними состоялись глубокие и дружественные консультации на базе принципов уважения к науке и фактам. Насколько мне известно, они достигли множества договоренностей. Полагаю, что это будет отражено в их отчете", - сказал дипломат.

"Поиск источников происхождения коронавируса является сложным научным вопросом. Политики и дипломатия не должны вмешиваться в эту проблему. Многие факты уже продемонстрировали, что эпидемия уже началась в нескольких местах по всему миру еще во второй половине 2019 года. Поэтому нам надо провести глубокий анализ всей имеющейся информации и посетить соответствующие места. Это позволит нам прийти к основанному на научных фактах и объективных данных выводу", - добавил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты ВОЗ посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами организации и Китая документа "Об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".