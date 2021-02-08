МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Все дорожные камеры в Ярославской области интегрировали в единую систему контроля за передвижением транспорта, которую разработали Министерство внутренних дел (МВД) РФ и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"В Ярославской области заработала единая система контроля за передвижением транспорта, ее разработали МВД вместе с ЦОДД. В регион поступило шесть серверов - с их помощью можно обрабатывать информацию с 500 дорожных камер. Сейчас камер там больше 100, 100% из которых уже интегрировали", - говорится в публикации.

Там уточняется, что система использует данные центров фиксации ГИБДД, на основе которых она может отслеживать передвижение транспорта; контролировать соблюдение ПДД; находить транспорт в розыске и тот, который в своих целях могут использовать преступники. Так, система сама сообщает нарушителям о штрафах, что помогает экономить бюджетные средства на почтовую связь.

"Использование специального программного обеспечения позволит усовершенствовать существующую систему фото- видеофиксации на дорогах и повысит эффективность деятельности по охране общественного порядка и обеспечению безопасности, противодействию преступности", - сказал директор департамента региональной безопасности Ярославской области Михаил Соловьев, чьи слова приводятся в публикации.

В материале также отмечается, что между регионами передвигается большое количество машин. "Распространение системы на весь ЦФО позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать международных и междугородних перевозчиков, а также грузовой транспорт. Эти меры повысят качество и безопасность наших с вами поездок", - сообщают в департаменте транспорта Москвы.

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации, в Москве и Московской области работает единая сквозная система, которая позволяет видеть, как перемещается транспорт между двумя субъектами. Благодаря ей за пять лет в несколько раз удалось снизить количество автомобильных угонов, а также повысить раскрываемость преступлений. "Выражаем благодарность коллегам из Ярославской области за сотрудничество. Благодаря совместным усилиям мы смогли в короткие сроки внедрить систему и имеем возможность решать поставленные задачи в сфере безопасности дорожного движения", - заключил Ликсутов.