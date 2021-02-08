В Севастополе началась массовая вакцинация от коронавируса

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Массовая вакцинация от коронавируса началась в Севастополе в понедельник. Об этом сообщил на аппаратном совещании директор городского департамента здравоохранения Виталий Денисов.

"Сегодня утром началась вакцинация по записи, которая была открыта с 8 февраля. Записано [на прививку] около 5 тыс. человек, сегодня по записи 600 человек. Идут хорошо, бывает, что записывается один, а идут парами, семьями", - сказал Денисов, отметив, что около 40% записавшихся - люди старше 65 лет.

Он уточнил, что ранее вакцину получали только медицинские работники и учителя - привиты уже 1 372 учителя и 1 066 медицинских работников.

По данным пресс-службы городского правительства, с 8 утра работают все 11 прививочных пунктов, в резерве подготовили также 15 стационарных площадок и восемь выездных бригад. Пока в Севастополе используется только вакцина "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"). Вакцинация проводится в два этапа, инъекции вводятся с разницей в 21 день. Записываться на второй этап не нужно: всех, кто прошел первый этап, запишут сотрудники поликлиники.

Согласно данным ежедневной оперативной сводки правительства, к настоящему времени всего в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 10,5 тыс. человек. Выздоровели 9 327 человек, 421 умер.