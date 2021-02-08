Трутнев: возможность привиться от COVID-19 должна быть у большинства жителей Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Приморье призвал региональные власти предоставить возможность сделать прививку от коронавируса как можно большему числу граждан. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба аппарата полпреда.

"Важно, что у региона есть необходимые средства для борьбы с болезнью и ее профилактики. В крае всегда должны быть в наличии необходимые медицинские средства и оборудование. Нужно, чтобы как можно больше людей могли вакцинироваться. Это важная профилактическая мера", - сказал вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении.

В регион поступило 33,5 тыс. доз вакцины против коронавирусной инфекции, более 15 тыс. человек уже вакцинировались. Ежедневно в 48 пунктах прививают до 1,5 тыс. человек.

Полпред отметил, что темп прироста заболевших в крае составляет 0,5%, что чуть выше, чем средние показатели по Дальнему Востоку (0,4%). За последние сутки в регионе умерли шесть человек - больше, чем в любой другой дальневосточной территории.

Заместитель председателя регионального правительства - министр здравоохранения Анастасия Худченко обозначила, что с начала пандемии в крае вирус выявлен у 37,9 тыс. человек, 29,6 тыс. пациентов выздоровели, умерли 569 человек. Загруженность коечного фонда составляет 43,1%. Койки, оснащенные аппаратами ИВЛ, загружены на 10,66%. В резерве находятся 1 592 койко-места, амбулаторно лечатся 6 118 человек.

На поставку противовирусных препаратов региону было предоставлено более 110 млн рублей из резервного фонда правительства РФ. Из регионального бюджета на эти цели дополнительно выделили 143 млн рублей. В крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители Приморья должны соблюдать масочный режим и сохранять социальную дистанцию в местах значительного скопления людей.