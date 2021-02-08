В Подмосковье медработникам вручат 160 свидетельств на социальную ипотеку

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Медицинским работникам в рамках программы "Социальная ипотека" в Подмосковье вручат 160 сертификатов на приобретение жилья в 2021 году, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"Сертификаты на приобретение жилья в рамках программы "Социальная ипотека" получат еще 160 медработников - врачей, фельдшеров и рентгенлаборантов. Программа позволяет обеспечить жильем медицинских специалистов, уже работающих в системе здравоохранения Подмосковья. Кроме того, такая мера соцподдержки позволяет привлекать к нам в регион новые кадры. За последние пять лет в Подмосковье такие свидетельства на приобретение жилья получили 1 084 медработника", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В сообщении отмечается, что в рамках программы специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.