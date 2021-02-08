Около 30 школ построят в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Около 30 школ на 17 тыс. мест планируют построить и ввести в эксплуатацию в Московской области в 2021 году. Об этом в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

"В 2021 году мы не снижаем темпы строительства новых объектов, продолжаем делать основной упор на строительство объектов образования. В этом году мы должны построить 27 школ, 6 объектов здравоохранения, 3 объекта спорта, 2 объекта культуры", - сказал Локтев.

Он добавил, что ввод в эксплуатацию 27 школ позволит создать в регионе более 17 тыс. новых мест для учеников. Новые учебные здания появятся в 20 городских округах.