{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В кабмине поддержали законопроект об ограничении выбросов парниковых газов

Законопроектом предусмотрено формирование системы национального регулирования и установление целевого показателя ограничения выбросов парниковых газов в масштабе всей экономики, порядка оценки его достижения

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект "Об ограничении выбросов парниковых газов", сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия") журналистам в понедельник.

"Законопроектом предусмотрено формирование системы национального регулирования, обеспечивающего ограничение выбросов парниковых газов и использование механизмов проектной деятельности по снижению выбросов парниковых газов. Для этого предусмотрено установление целевого показателя ограничения выбросов парниковых газов в масштабе всей экономики, порядка оценки его достижения", - отметил Жуков.

По его словам, тема ограничения выброса парниковых газов уже давно обсуждается. Кроме того, напомнил Жуков, в рамках Парижского соглашения о климате "Россия договорилась принимать меры, направленные на снижение выбросов углекислого газа".

Теги
Россия
"ВКонтакте" проведет марафон по разработке и дизайну "Вездекод"
Призовой фонд составит 1,4 млн рублей
Читать полностью