В кабмине поддержали законопроект об ограничении выбросов парниковых газов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект "Об ограничении выбросов парниковых газов", сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия") журналистам в понедельник.

"Законопроектом предусмотрено формирование системы национального регулирования, обеспечивающего ограничение выбросов парниковых газов и использование механизмов проектной деятельности по снижению выбросов парниковых газов. Для этого предусмотрено установление целевого показателя ограничения выбросов парниковых газов в масштабе всей экономики, порядка оценки его достижения", - отметил Жуков.

По его словам, тема ограничения выброса парниковых газов уже давно обсуждается. Кроме того, напомнил Жуков, в рамках Парижского соглашения о климате "Россия договорилась принимать меры, направленные на снижение выбросов углекислого газа".