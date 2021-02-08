В 63 регионах открылись выставки, рассказывающие о преступлениях нацистов в годы войны

ТАСС, 8 февраля. Выставки, содержащие фотографии и документы, которые свидетельствуют о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны, открылись в 63 регионах России. Об этом сообщила журналистам в понедельник сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель "Поискового движения России" Елена Цунаева в ходе открытия экспозиции в здании Следственного комитета РФ.

"Выставки открылись в 63 регионах, где-то они открылись в электронном виде", - сказала Цунаева.

Она добавила, что открывшиеся выставки являются результатом работы авторского коллектива, который создает сборник документов "Без срока давности". "Мы сразу понимали, что помимо выявления и публикации документов важно представить эти результаты как можно большему количеству людей", - сказала Цунаева.

По ее словам, в ходе работы над сборником нашли около 7 тыс. документов в 47 региональных и трех федеральных архивах. "Только небольшая часть из документов представлена сегодня на выставке. Каждый документ - это свидетельство, которое говорит о тех преступлениях, геноциде советского народа, который предпринимали нацисты", - добавила Цунаева.

Она уточнила, что выставка состоит из 22 стендов, на которых расположены фотографии и письменные документы. На стендах также содержатся данные, которые позволяют найти оригиналы документов в архивах.