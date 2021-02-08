Власти Москвы сообщили, что транспортная система готова к увеличению числа пассажиров

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Московская транспортная система готова к увеличению числа пассажиров после снятия ограничений, введенных в столице из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в понедельник заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"Безусловно, если говорить про транспортную систему города Москвы, то и метрополитен, и наземный городской транспорт, несмотря на вводимые ограничения, работали в том же тактовом режиме, как и до пандемии, до начала ограничений, которые вводились в прошлом году. Поэтому появление пассажиров ожидаемо, и транспортная система, безусловно, к этому готова", - сказал Ефимов в интервью телеканалу "Россия-24".

Очное обучение студентов московских вузов возобновили в понедельник, 8 февраля. Также разблокированы транспортные карты студентов. Студенты городских вузов и колледжей находились на дистанционной форме обучения с 13 ноября.

С 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников столичных компаний на удаленную работу стало носить рекомендательный характер. Теперь работодатели могут решать сами, вызывать сотрудников в офис или оставлять их работать на дому. Кроме того, были отменены ограничения на ночную (с 23:00 до 06:00) работу для предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек и других организаций индустрии отдыха и развлечений.

Ранее были частично сняты ограничения на работу музеев, библиотек, других учреждений культуры. Кинотеатры, театры, концертные залы получили право увеличить количество посетителей.