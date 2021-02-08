В России проверят качество уборки снега с крыш домов в регионах

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Активисты партии "Единая Россия" проверят качество уборки снега с крыш домов и прилегающих территорий в регионах с 8 по 22 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе партии в понедельник.

"Мониторинг работы управляющих организаций проведут активисты партпроекта "Школа грамотного потребителя" в регионах с 8 по 22 февраля. Качество уборки снега и наледи будут оценивать председатели советов и жители многоквартирных домов. Им предложат заполнить анкеты. Высказать свое мнение можно не только по поводу очистки крыш, но и содержания дворовых территорий, детских площадок", - отметили в пресс-службе.

Координатор партпроекта, председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов отметил, что "по выявленным в ходе мониторинга фактам будут подготовлены запросы в надзорные органы - жилищные инспекции и прокуратуры - с просьбой принять соответствующие меры реагирования". "Но для начала коллеги попробуют наладить диалог с управляющими организациями и указать им проблемные места", - добавил он.

В сообщении отмечается, что поводом к началу мониторинга управляющих организаций стали "многочисленные жалобы и сообщения из регионов". "Мы видим видео и фото в СМИ, социальных сетях, как граждане получают травмы, наносится ущерб имуществу. Есть и крайне критичные случаи. Причем страдают не только жители, но и сами коммунальщики, когда не соблюдаются нормы по охране труда, отсутствует необходимая экипировка, страховка", - приводит слова Козлова пресс-служба партии.